House of Dragon: George R.R Martin elogia il Re Viserys di Paddy Considine!

House of Dragon è una delle serie più apprezzate del momento. Lo spin-off de Il Trono di Spade sta raccogliendo consensi anche grazie al lavoro fatto riguardo la scrittura dei personaggi. E' stato proprio questo elemento a colpire anche l'autore del libro originale George R.R Martin.

L'ultimo episodio di House of Dragon si è concentrato, in particolare, nel raccontare la storia di Re Viserys e del suo regno in decadenza. Il personaggio, interpretato da Paddy Considine, incarna a pieno la filosofia dei Targaryen, la loro fede e la loro forza di volontà. La performance dell'attore riesce a dare al ruolo ancor più chiaroscuri che, a quanto pare, sono stati apprezzati da Martin in persona.

Dopo che George R.R Martin ha parlato della creazione della serie, pare che si sia direttamente complimentato con l'attore riguardo il lavoro fatto con il personaggio di Re Viserys. In una intervista recente, infatti Considine ha raccontato: "Ho ricevuto un messaggio di testo che diceva semplicemente: 'Il tuo Viserys è migliore del mio'. Era di George RR Martin. E ho pensato: va bene così. Grazie per aver creduto in me".

Paddy Considine ha, inoltre, raccontato quanto il suo obiettivo sia stato quello di "servire Viserys" raccontato la sua etica e la sua visione del mondo nella maniera più onesta e veritiera possibile. Insomma, al primo posto sembrava esserci il suo interesse a raccontare una storia e non farsi condizionare da tutto ciò che c'era intorno.

Rimanendo sul tema House of Dragon a breve dovrebbe essere pubblicato un romanzo parallelo ambientato nello stesso periodo della storia incentrata sui Targaryen. I co-autori di George R.R Martin sono finiti in una bufera social a causa di alcuni commenti razzisti.