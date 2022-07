House of Dragon, HBO difende il finale di GoT: 'Twitter non è la vita reale'

Con l'imminente serie prequel di Game of Thrones in arrivo il 21 agosto, la storia dei Targaryen è pronta a tornare al centro di nuove avventure, dopo il finale della serie originale. Come sappiamo, l'ultima puntata della stagione 8 ha diviso i fan e ha scatenato un "contraccolpo sui social media" secondo Casey Bloys, capo dei contenuti di HBO.

"Penso che in più parti della nostra società stiamo ricordando a noi stessi che Twitter non è la vita reale", ha detto Bloys a The Hollywood Reporter. "Sapevamo che il finale sarebbe stato divisivo e, ovviamente, provi a far felice tutti i fan, ma non accadrà mai".

"Mi è piaciuta l'idea di concentrarmi su una famiglia, e ovviamente i Targaryen hanno molti drammi da affrontare", ha continuato Bloys. “Mi è anche piaciuto l'eco di come gli imperi possono cadere rapidamente: questi sono i tipi di conversazioni che stiamo avendo nel nostro paese, che non penso sia qualcosa di cui avrei pensato che avremmo parlato 20 anni fa".

Ha riassunto: "Gli spettacoli sono un prodotto del loro tempo e ora c'è molta più consapevolezza su ciò che stiamo rappresentando e perché - e chi ne sta discutendo".

L'autore di "Il Trono di Spade" George R.R. Martin ha ulteriormente affrontato la delusione dei fan per la fine dei Targaryen dopo otto stagioni.

"Il fottuto Internet tossico e questi podcast là fuori che dicono che l'ottava stagione ha lasciato una tale brutta impressione che la gente dice:" Oh, non la guarderò mai più", ha dichiarato Martin. “Non mi fido più di loro”.

Martin ha definito House of the Dragon, che si è rivelata con l'ultimo trailer, una "tragedia shakespeariana" con un messaggio e un tono ancora più oscuri di "Game of Thrones".

“Non c'è Arya, un personaggio che tutti adorano. Sono tutti imperfetti", ha spiegato Martin. “Sono tutti umani. Fanno cose buone. Fanno cose cattive. Sono guidati dalla brama di potere, dalla gelosia, dalle vecchie ferite, proprio come gli esseri umani. Proprio come li ho scritti”.

In attesa del debutto dello show, vi lasciamo con le parole dello showrunner di House of Dragon, che ha paragonato i Targaryen ai Jedi".