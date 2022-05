House of Dragon: HBO già a lavoro sulla stagione 2 del prequel di Game of Thrones?

House of Dragons sta per arrivare in Italia e nel resto del mondo, ma è possibile che HBO per il prequel di Game of Thrones stia già lavorando alla seconda stagione?

A suggerirlo ci ha pensato un nuovo rapporto di Redanian Intelligence, che afferma che la seconda stagione dell'imminente House of the Dragon sarebbe già in lavorazione in casa HBO, e che nonostante la mancanza di un annuncio ufficiale 'pubblico', a livello interno la casa di produzione abbia già dato il via alla produzione. Ovviamente ribadiamo che HBO non ha confermato in via ufficiale il report, ma effettivamente non sarebbe una gran sorpresa considerata la popolarità del franchise. Del resto in precedenza Cary Bloys, capo della programmazione della HBO, aveva dichiarato: "Se dovessi scommettere, direi che ci sono buone possibilità che House of the Dragon ottenga una seconda stagione. Ma tendiamo ad aspettare che i nostri show vadano in onda prima, per vedere come si comportano."

Il trailer ufficiale di House of Dragon è stato pubblicato solo qualche settimana fa, ma i fan non vedono l'ora di tornare a Westeros, soprattutto perché il Continente sarà molto diverso da quello visto nelle otto stagioni di Game of Thrones. I dettagli sulla trama, ambientata circa 200 anni prima degli eventi de Il trono di spade, rimangono segreti, ma il cast all-star è noto: tra gli altri, ricordiamo Paddy Considine che interpreta Re Viserys, Emma D'Arcy che interpreta la principessa Rhaenyra e Matt Smith che interpreta il principe Daemon Targaryen, il fratello minore del re, con Olivia Cooke che interpreta Lady Alicent.

