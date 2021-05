House of Dragon, Jason Kilar: 'I Targaryen sono folli come li ricordiamo'

Il finale di Game of Thrones ha lasciato l'amaro in bocca a gran parte del fandom della popolarissima serie HBO tratta dall'opera di di George R.R. Martin: nonostante ciò, comunque, siamo sicuri che l'idea di tornare a Westeros incuriosisca non poco anche i fan ancora scottati dalla delusione.

Mentre le prime foto di House of Dragon ci anticipano qualcosa di ciò che vedremo nella prima serie spin-off dedicata al mondo esplorato nel corso delle otto stagioni della serie principale, dunque, anche il CEO di Warner Media Jason Kilar cerca, con le sue parole, di aumentare le aspettative nei confronti del nuovo show.

"Sono eccitatissimo per il mondo che esiste a Westeros, per il poter esplorare scenari più ampi e per i personaggi. I Targaryen sono folli proprio come li ricordiamo. È letteralmente l'essenza di un buon dramma" sono state le parole di un Kilar in preda all'entusiasmo.

Insomma, la produzione sembra avere ottime speranze per quanto riguarda questa House of Dragon: certo è che, dopo le polemiche scatenatesi dopo il finale della serie madre, sarà meglio pesare bene parole e aspettative! In attesa dell'arrivo del nuovo show targato HBO, intanto, ecco tutto ciò che sappiamo sul personaggio di Matt Smith in House of Dragon.