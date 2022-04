House of Dragon, Olivia Cooke sullo spin-off di Game of Thrones:'Se parlo mi uccidono!'

Entro fine anno uscirà il primo spin-off di Game of Thrones, House of Dragon. E proprio come nel più classico dei progetti Marvel, anche lo show HBO è contornato da un'aurea di mistero e di segretezza. Un'atmosfera che coinvolge anche le star della serie, come Olivia Cooke, che ha scherzato su questo aspetto in un'intervista.

Chiacchierando con Comicbook, a Olivia Cooke è stato chiesto di anticipare qualcosa per i fan ma la risposta è stata lapidaria:"Non posso dire nulla. Non so perché le persone facciano questa domanda ma non posso. Verrei uccisa".



Nella serie - scoprite il trailer di House of Dragon - Olivia Cooke interpreta Lady Alicent Hightower. Secondo una descrizione della serie precedentemente diffusa, Lady Alicent è 'la figlia di Otto Hightower, il Primo Cavaliere del Re, e la donna più avvenente dei Sette Regni. È cresciuta nella Fortezza Rossa, vicino al re e alla sua cerchia più ristretta; possiede sia una grazia raffinata che acume politico'.



Otto Hightower sarà interpretato da Rhys Ifans, e lui stesso viene definito come 'leale e fedele' al servizio sia del 'suo re che del suo regno'. Cooke e Ifans sono parte di un cast che comprende Paddy Considine, Matt Smith, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel e Sonoya Mizuno.



House of Dragon racconta la storia della dinastia Targaryen all'apice assoluto del proprio potere, con piacere 15 draghi sotto il loro giogo. Il lento declino dei Targaryen inizia circa 193 anni prima delle avventure raccontate ne Game of Thrones.

Sul nostro sito trovate le foto ufficiali di House of Dragon, spin-off di una delle serie di maggior successo nella storia della tv.