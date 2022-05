House of Dragon: quando uscirà in Italia lo spin-off prequel di Game of Thrones?

Con il nuovo trailer e i nuovi poster di House of Dragon pubblicati nelle scorse ore, l'attesa per la prima serie tv spin-off prequel di Game of Thrones, leggendaria serie tv fantasy di HBO, sta finalmente per concludersi.

Ma esattamente quando uscirà House of Dragon in Italia? Ebbene, come confermate da un comunicato stampa di Sky, l’attesissima serie HBO debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 22 agosto, in tutti i territori in cui Sky è presente, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana: tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, la serie è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne “Il Trono di Spade” e racconta la storia della Casa Targaryen. I fan, ma anche quanti vogliano arrivare preparati all’appuntamento di agosto senza aver ancora mai visto la serie madre, possono recuperare tutte le stagioni de Il Trono di Spade on demand su Sky e in streaming su NOW.

In dieci episodi girati nel Regno Unito, House of the Dragon vanta un grande cast che include fra i protagonisti Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel e Rhys Ifans. Con loro ricordiamo anche Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Jefferson Hall, David Horovitch, Bill Paterson e Savannah Steyn. Il co-creatore e produttore esecutivo della serie è George R.R. Martin, col co-creatore, co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore Ryan Condal e il co-showrunner, produttore esecutivo e regista Miguel Sapochnik, celebre autore di alcuni degli episodi più acclamati di Game of Thrones.

