House of Dragon: Un rumor svela il protagonista della serie sui Targaryen

Nei mesi scorsi vi avevamo segnalato l'inizio dei provini di House of Dragon incentrati su due personaggi secondari. Un nuovo rumor invece, ci svela chi sarà il protagonista dell'attesa serie spin-off di Game of Thrones.

A dare per primo la notizia è il sito di insider "Illuminerdi", che ha condiviso un post incentrato sulla serie su cui sono al lavoro Miguel Sapochnik e Ryan Condal insieme al resto dei dirigenti di HBO. Secondo l'insider quindi, in questo momento la produzione sarebbe impegnata a cercare l'attore più adatto ad interpretare Daemon Targaryen, importante membro della famiglia regnante di Westeros e che viene descritto così: "Il principe Daemon Targaryen (uomo di età compresa tra 40 e 50 anni) è il fratello minore di re Viserys, nonostante sia nella linea di successione per il trono, Daemon non ha mai avuto l'ambizione di diventare re. È una persona molto impetuosa e che si annoia facilmente, passa da una passione passeggera all'altra, è ossessionato dal ricevere l'amore e l'approvazione di suo fratello il re".

La descrizione del protagonista continua: "È felice solo quando combatte con la sua spada, nonostante sia considerato il più grande guerriero di sempre, è al tempo stesso una persona onorevole e meschina. Sarà il protagonista della serie e le sue scene saranno girate tra dicembre e gennaio 2021".

Sembra quindi che House of Dragon si concentrerà sulla storia di Daemon Targaryen, famoso antieroe accompagnato dal suo drago Caraxes. In attesa di conferme ufficiali, vi lasciamo con la nostra notizia in cui riassumiamo tutto quello che sappiamo su House of Dragon, spin-off di Game of Thrones.