House of Dragon: se siete stufi di aspettare, il merchandise del prequel è già disponibile

Il nuovo poster ufficiale di House of Dragon non ha fatto che rendere ancora più irresistibili l'attesa per la prima serie prequel spin-off di Game of Thrones, e se non vedete l'ora di tornare a Westeros vi segnaliamo che Warner Bros. ha già messo in vendita il merchandise ufficiale.

Da poche ore, infatti, sullo shop ufficiale di Warner Bros. (disponibile nel link in basso), HBO vi invita a festeggiare il Giorno del Drago giurando fedeltà alla Casa dei Targaryen, acquistando uno dei prodotti esclusivi disponibili: tra abbigliamento, accessori, gadget, funko pop e tanto altro, i veri fan della saga potranno ingannare l'attesa collezionando il loro merchandising preferito.

Ricordiamo che House of Dragon debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto in tutti i territori in cui Sky è presente, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. Tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, la serie è ambientata 200 anni prima degli eventi raccontati ne Il Trono di Spade e seguirà la storia della Casa Targaryen, con un cast vastissimo che include Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Co-creatore e produttore esecutivo della serie è George R.R. Martin, con Ryan Condal come co-creatore, co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore insieme a Miguel Sapochnik, autore di alcuni dei più acclamati episodi della serie principale, che qui torna come co-showrunner, produttore esecutivo e regista.

