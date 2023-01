House of Dragon, svelato il vero motivo dietro l'abbandono di Miguel Sapochnik!

Sembra che gli intrighi di potere non abbiano caratterizzato solo House of Dragon, ma anche tutto ciò che succedeva dietro le quinte. Ad agosto dello scorso anno, lo showrunner e regista Miguel Sapochnik annunciò il suo abbandono del progetto dopo la prima stagione. Ma perchè questa scelta?

La questione sembra sia legata a Alexis Ruben, interprete della dama di compagnia della regina Alicent e, nella vita reale, moglie di Sapochnik. Pare che, per la seconda stagione, lo showrunner avesse in mente di inserire la propria consorte nel team di produzione, affiancando Ryan Condal, co-showrunner della serie. La scelta non è particolarmente piaciuta all'HBO, convinta che la Ruben fosse troppo poco esperta per ricoprire un ruolo di questa portata. Insomma, la casa di produzione, giustamente, vuole proseguire con i piedi di piombo dopo i risultati l'ultima stagione de Il Trono di Spade.

Nonostante l'HBO abbia cercato per diverso tempo di raffreddare gli animi sulla questione Sapochnik ha deciso ugualmente di abbandonare la serie che lui stesso aveva creato e lanciato. "Sono così orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato con la prima stagione e felicissimo della reazione entusiasta dei nostri spettatori. È stato incredibilmente difficile decidere di voltare pagina, ma so che è la scelta giusta per me, personalmente e professionalmente" ha scritto.

Ryan Condal ha parlato dell'abbandono di Sapochnik mentre diversi rumor hanno confermato che sarà l'unico a vestire i panni di showrunner nella seconda stagione di House of Dragon. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!