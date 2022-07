House of Dragon: ecco dove vedere tutti gli episodi di Game of Thrones per un ripasso!

Nelle scorse ore HBO ha pubblicato il nuovo trailer ufficiale di House of Dragon, attesissimo prequel di Game of Thrones in arrivo su Sky Atlantic a partire dal 22 agosto in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti.

Per l'occasione, Sky ha fornito agli spettatori appassionati il trailer di House of Dragon con sottotitoli italiani, che vi forniamo all'interno dell'articolo. Inoltre, il network ci fa sapere che i fan, ma anche quanti vogliano arrivare preparati all’appuntamento di agosto senza aver ancora mai visto la serie madre, possono recuperare tutte le stagioni de Il Trono di Spade on demand su Sky e in streaming su NOW.

Tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, la serie è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne “Il Trono di Spade” e racconta la storia della Casa Targaryen. In dieci episodi, girati nel Regno Unito, House of the Dragon vanta un grande cast che include fra i protagonisti Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans.

Co-creatore e produttore esecutivo della serie George R.R. Martin, insieme al co-creatore, co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore Ryan Condal, con Miguel Sapochnik co-showrunner, produttore esecutivo e regista. Tra gli altri registi anche Clare Kilner, Geeta V. Patel e Greg Yaitanes. Per altri contenuti, guardate le nuove immagini di House of Dragon.