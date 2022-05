House of Hammer, Armie Hammer e la sua famiglia al centro di un true crime per Discovery+

Solo qualche mese fa Armie Hammer è uscito dal rehab dopo lo scandalo che lo ha colpito e le orribili accuse di cannibalismo e ora, la l'attore e tutta la sua famiglia, saranno al centro di un documentario true crime prodotto da Discovery+ intitolato House of Hammer.

Il progetto, il cui nome è ancora del tutto provvisorio, esaminerà i diversi scandali che nel corso di cinque generazioni hanno colpito la celebre famiglia Hammer. Ricordiamo infatti che il padre della star di Chiamami col tuo nome era un importante imprenditore che possedeva anche una casa di produzione cinematografica mentre, il suo bisnonno era un filantropo nonché un ricchissimo magnate del petrolio.

Secondo quanto riportato da Discovery+, lo speciale House of Hammer si servirà di un "grandissimo archivio e molteplici interviste di sopravvissuti e membri della famiglia" per indagare su "una dinastia disfunzionale che con i suoi esponenti maschili mette in mostra tutte le devastanti conseguenze del privilegio senza freni".

La storia prenderà certamente le mosse dallo scandalo che ha colpito Armie Hammer lo scorso anno. L'attore è stato infatti accusato da più parti di atti di cannibalismo, abusi, violenze e addirittura stupri. La sua carriera a volata a picco e non è ancora chiaro quando e se l'attore riuscirà a tornare a lavoro dopo aver abbandonato i molti progetti di cui avrebbe dovuto far parte.