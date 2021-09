House of Secrets, Chris Columbus realizzerà la serie fantasy per Disney+

È Deadline a rendere noto che Chris Columbus, celebre regista di Harry Potter e Mamma ho perso l'aereo nonché sceneggiatore de I Gremlins e I Goonies, realizzerà una serie fantasy d'avventura intitolata House of Secrets per Disney+ in collaborazione con Disney Branded Television.

Basata sulla saga di romanzi per ragazzi scritta dal filmmaker a quattro mani con il compianto Ned Vizzini, la serie sarà sviluppata dalla 26th Street Pictures di Columbus, Michael Barnathan e Mark Radcliffe.

La storia ruota ai fratelli Walker, tre ragazzi la cui vita cambia quando il padre perde il lavoro a causa di un incidente apparentemente inspiegabile e sono costretti a trasferirsi in una nuova casa: Kristoff House, un luogo misterioso costruito quasi un secolo prima da uno scrittore tormentato con un debole per l'occulto. Qui i fratelli si rendono conto che uno nuovo vicini sta tramando qualcosa alle loro spalle, ma prima di poter agire di conseguenza si ritrovano imprigionati nell'inquietante mondo dei libri di Kristoff tra pirati, squali giganti e ogni sorta di avventure fantastiche.

"Chris, Michael e Mark raccontano storia che risuonano con diversi tipi di pubblico, attraverso generazioni e generi che offrono un senso di magia e meraviglia grazie a dei grandiosi personaggi" ha dichiarato Ayo Davis, EVP di Creative Development and Strategy presso Disney Branded Television, il quale sta supervisionando il progetto. "C'è moltissima affinità con i loro film più acclamati e siamo liti di lavorare con loro per trasformare House of Secrets in un'emozionante serie per Disney+".

A proposito del servizio streaming, vi ricordiamo che a novembre si terrà il Disney+ Day.