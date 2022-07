House of the Dragon: HBO vicinissima a rinnovare la serie per una Stagione 2

Il 21 agosto debutterà sulla HBO il primo episodio di House of the Dragon, che riporterà indietro l'orologio a centinaia di anni prima degli eventi di Game of Thrones. La HBO spera ovviamente che la nuova serie diventi il suo prossimo prodotto di punta, quindi non dovrebbe sorprendere troppo sapere che una seconda stagione è già molto probabile.

Secondo The Hollywood Reporter, la HBO sarebbe vicinissima a rinnovare House of the Dragon per una seconda stagione "subito dopo" la messa in onda della prima puntata della nuova serie. Il network premium sta solo aspettando di vedere il dato sugli ascolti del primo episodio.

La serie originale di Game of Thrones debuttò con un solido numero di 2,2 milioni di telespettatori, ma è cresciuta fino a diventare un vero e proprio fenomeno nel corso delle sue otto stagioni. L'episodio finale della serie ha visto collegati più di 19 milioni di spettatori nella sua prima serata. Ovviamente la HBO non si aspetta che House of the Dragon ripeta esattamente gli ascolti record dell'ultima stagione di Game of Thrones.

Fin dal momento in cui House of the Dragon è stata ordinata come serie, si è diffusa l'idea che la HBO avrebbe cercato di rinnovarla molto rapidamente. All'inizio dell'anno il capo della programmazione della HBO, Casey Bloys, è stato interrogato su una possibile seconda stagione di House of the Dragon. Sebbene sembri un'eventualità inevitabile, il network aspetterà di vedere l'andamento della serie prima di prendere una decisione ufficiale.

"In genere, mi piace avere un approccio in cui parliamo di come potrebbe essere una seconda stagione e parliamo di sceneggiature", ha spiegato Bloys. "Ma tendiamo a vedere come si comporta prima uno show. Detto questo, se dovessi scommettere, direi che ci sono buone probabilità che House of the Dragon abbia una seconda stagione. Ma a noi piace che le cose vadano in onda e che si dia loro un po' di tempo. Detto questo, per la maggior parte degli show, ci prepariamo e ci mettiamo in una buona posizione per proseguire".

Non ci resta che aspettare il 21 agosto per vederlo con i nostri occhi! Scoprite l'ultimo trailer ufficiale di House of the Dragon.