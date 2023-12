House of the Dragon 2, 5 nuovi attori nel cast: scopriamo chi sono

Il teaser trailer di House of the Dragon 2 ha confermato ufficialmente che i nuovi episodi debutteranno su HBO nel corso dell'estate 2024. Insieme al ritorno di tutto il cast principale della passata stagione, o almeno di quello che è sopravvissuto, vedremo anche l'esordio di cinque nuovi attori. Andiamo a scoprire nel dettaglio di chi si tratta.

Proprio poche ore fa, Entertainment Weekly ha confermato l'ingresso di cinque nuovi membri del cast nella seconda stagione di House of the Dragon, accompagnata dall'annuncio di Tom Taylor nel ruolo di Cregan Stark. Quest'ultimo personaggio, se non lo sapeste, è un diretto antenato di Jon Snow. Questi nuovi membri del cast vanno a completare il già numeroso ensemble che la seconda stagione presenterà agli spettatori.

Le ultime aggiunte sono le seguenti: Tom Bennett nei panni di Ulf, Kieran Bew nei panni di Hugh, Jamie Kenna nei panni di Ser Alfred Broome, Clinton Liberty in quelli di Addam of Hull e Vincent Regan in quelli di Ser Rickard Thorne.

Molti dei personaggi annunciati sembrano saranno in grado di cavalcare draghi durante la guerra, in particolare Hugh e Ulf, probabilmente si tratta di Hugh il Martello e Ulf White del libro Fire & Blood di George R.R. Martin. Addam è fratello di Alynn di Hull, anche se non è chiaro se cavalcherà un drago durante la guerra appena iniziata tra le diverse fazioni. Per quanto riguarda i cavalieri, ser Alfred è un cavaliere anziano dei Neri a Roccia del Drago, mentre ser Rickard è un cavaliere schierato con i Verdi ad Approdo del Re.

Oltre al teaser, ci sono state diverse speculazioni sul numero di episodi di House of the Dragon 2, ma come già anticipato qualche mese fa, la HBO ha deciso di ridurre il numero degli episodi da 10 a 8 per non diluire troppo il racconto.

La Stagione 1 di House of the Dragon si era conclusa con il figlio di Rhaenyra Targaryen, Lucerys Velaryon, divorato dal drago Vhagar di Aemond Targaryen. Tutto ciò sembra spingerà la regina alla guerra, indicando che tutti i nuovi personaggi introdotti faranno parte del conflitto sanguinoso che verrà. Anche se non è chiaro quale sarà il destino di tutti loro, senza dubbio avranno un contributo importante da dare all'inizio di questa guerra civile.