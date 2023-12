House of the Dragon 2, chi interpreta Cregan Stark? Tutto sull'antenato di Jon Snow

L'arrivo a sorpresa del primo trailer di House of the Dragon 2 ci ha ricordato quanto i nuovi episodi siano vicini ad arrivare, visto che la data d'uscita è stata fissata per l'estate del 2024. Princess Rhaenyra e Daemon Targaryen dovranno sfidare Alicent Hightower per il potere ma pare ci sarà spazio anche per Cregan Stark, antenato di Jon Snow.

Insieme a tutti i personaggi già noti che saranno protagonisti della celebre Danza dei Draghi, ovvero la guerra per la contesa del trono di spade, il teaser della seconda stagione ci ha offerto anche un primo sguardo a Lord Cregan Stark, il sovrano di Grande Inverno in quel periodo, che è anche uno degli antenati di Jon Snow.

Chiamato il Lupo del Nord all'epoca dei vari re Targaryen, Cregan Stark è un personaggio molto importante. Sebbene nei libri non si faccia riferimento a ciò che è accaduto tra Lord Cregan Stark e Jacaerys Targaryen, è stato rivelato il cast del personaggio. Dopo il teaser, sappiamo che il ruolo di Lord Cregan Stark sarà interpretato da Tom Taylor. Taylor è noto per aver interpretato il ruolo di Jake Chambers nel film del 2017 La Torre Nera.

Lord Cregan Stark è noto per essere uno degli antenati di Jon Snow nell'universo di Game of Thrones poiché appartenente alla stirpe di Lyanna Stark. Anche se il suo personaggio non ha avuto molto spazio nel nuovo trailer, già il casting di Tom Taylor dovrebbe suggerire l'importanza del personaggio e un arco narrativo ampio nel corso della seconda stagione di House of the Dragon.

I titoli degli episodi di House of the Dragon 2 sono stati già rivelati, con il primo episodio che prenderà il titolo di "Un figlio per un figlio". I fan ricorderanno la morte di Lucerys Targaryen durante la fine della prima stagione di House of the Dragon, ebbene questa morte avrà delle terribili conseguenze.

Se si seguono i libri con attenzione, il Daemon Targaryen di Matt Smith ingaggia due persone per infiltrarsi nella Fortezza Rossa di Approdo del Re e assassinare uno dei figli di Alicent Hightower. Quindi il titolo potrebbe riferirsi proprio all'uccisione di uno di questi figli, come atto di vendetta del personaggio. Lo scopriremo solo una volta che l'episodio debutterà su HBO, nell'estate del 2024.