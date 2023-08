House of the Dragon 2, chi altro morirà nella prossima stagione?

Quello di Westeros è un mondo crudele: Game of Thrones ce l'ha mostrato nel corso di otto stagioni, e House of the Dragon sembra intenzionata a costringerci in ogni modo a ripassare adeguatamente la lezione. Alla luce di quanto visto nella prima stagione della serie, dunque, chi potrebbe dirci addio nei prossimi episodi?

La prima stagione della serie sulla Danza dei Draghi non ci è certo andata giù leggera in quanto a morti dolorose, pur non raggiungendo forse i livelli di crudeltà delle prime stagioni di Game of Thrones: chi ha letto Fire and Blood, il libro di George R.R. Martin da cui è tratto lo show, sa bene però come le cose siano destinate a non migliorare, anzi!

Non staremo qui a farvi spoiler su tutti gli avvenimenti ai quali assisteremo da qui alla fine della guerra fratricida tra i Targaryen: i personaggi destinati a rimetterci la pelle sono molti, ma attenendoci alla timeline del libro (e a un video giunto dal set di House of the Dragon nei mesi scorsi) ci sembra plausibile pronosticare la morte di Rhaenys Targaryen e del suo drago nel corso della stagione attualmente in produzione.

Vedremo se i prossimi episodi copriranno effettivamente l'arco narrativo destinato a portarci alla morte della mancata regina di Westeros e se gli sceneggiatori non decideranno di apportare qualche cambiamento, magari regalandoci qualche dolore in più. E voi, chi pensate sia destinato a finire male nel prossimo futuro dello show? Fatecelo sapere nei commenti!