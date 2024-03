House of the Dragon 2, chi sono i Verdi e i Neri? Spiegazione dei trailer

La Danza dei Draghi sta per entrar nel vivo: la seconda stagione di House of the Dragon è alle porte e il nostro hype non potrebbe essere più alto. Prima di allora, dunque, potrebbe tornare utile fare un breve recap di alcuni dei principali elementi dello show: a qualcuno, ad esempio, potrebbe non essere chiaro il perché si parli di Neri e Verdi.

Il tempismo di questo chiarimento non è casuale: poche ore fa HBO ha infatti pubblicato ben 3 trailer di House of the Dragon 2, di cui uno introduttivo e due incentrati rispettivamente sul punto di vista dei suddetti Neri e Verdi. Ma di chi si tratta, esattamente?

La risposta è molto semplice, quasi scontata: Neri e Verdi sono le due fazioni impegnate nella guerra fratricida narrata da George R.R. Martin in Fire and Blood, vale a dire quella capeggiata da Alicent Hightower e quella che fa invece capo a Rhaenyra Targaryen (e, ovviamente, ai rispettivi consorti). Ma perché questa denominazione?

È presto detto: il nero e il verde sono i colori delle casate Targaryen e Hightower, che nei prossimi episodi (ma, a dirla tutta, già a partire da quelli conclusivi della prima stagione) si contenderanno il Trono di Spade. Tutto chiaro? L'appuntamento, in ogni caso, è per il prossimo 17 giugno: vi ricordiamo che in Italia House of the Dragon andrà in onda su Sky e NOW.

