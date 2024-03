House of the Dragon 2, cosa complottano Aemond e Criston Cole nelle nuove foto?

I venti di guerra soffiano sempre più forte mentre si avvicina l'esordio della seconda stagione di House of the Dragon: i nuovi episodi ci porteranno nel vivo del conflitto tra Neri e Verdi, con le ultime immagini dello show che non mancano di ricordarci chi saranno i principali protagonisti di questa faida fratricida.

Nei giorni successivi alla pubblicazione dei tre trailer di House of the Dragon 2, una nuova foto ci permette dunque di addentrarci all'interno di Approdo del Re, dove risiedono Alicent Hightower e relativi pargoli e alleati (vale a dire, appunto, i Verdi).

La foto in questione si concentra i particolar modo su sir Criston Cole e Aemond Targaryen, personaggi chiave nella prima stagione e, per quanto riguarda il secondo, soprattutto nella sua conclusione: proprio l'avventatezza di Aemond ha infatti causato la morte (più o meno) accidentale di Lucerys Targaryen, figlio di Rhaeryra, ovvero l'evento scatenante (al netto delle tensioni già esistenti) di quella che è ormai pronta a diventare una guerra senza esclusione di colpi.

I due hanno tutta l'aria di essere lì a complottare qualcosa, e d'altronde i sotterfugi e gli inganni non mancheranno di certo in questi nuovi episodi: per non arrivare impreparati alla seconda stagione dello show HBO, intanto, noi vi lasciamo qui un recap sui personaggi chiave di House of the Dragon 2.

Twin Peaks Coll.Colmpl. 1-3 ( Box 16 Br) è uno dei più venduti oggi su