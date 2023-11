House of the Dragon 2, la data d'uscita dei nuovi episodi: trailer mostrato alla stampa

In questi minuti HBO ha svelato a porte chiuse per la stampa il primo trailer ufficiale di House of the Dragon 2, svelando pubblicamente la data d'uscita dei prossimi episodi dell'acclamata serie tv prequel di Game of Thrones.

Durante un evento stampa tenutosi a New York, HBO ha annunciato che House of the Dragon 2 uscirà nell'estate 2024, con una data d'uscita più specifica che sarà rivelata in seguito. Il primo trailer della seconda stagione, come detto in apertura, è stato proiettato esclusivamente per i giornalisti presenti, ma i dettagli sul contenuto del filmato mostrato rimarranno sotto embargo. Inoltre, durante una sessione di domande e risposte, il capo della rete Casey Bloys ha anche anticipato che le riprese dello spinoff A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight inizieranno la prossima primavera, dato che sono state rinviate a causa dello sciopero SAG-AFTRA in corso.

Le riprese della seconda stagione di House of the Dragon sono iniziate ai Leavesden Studios della Warner Bros. l'11 aprile scorso, e non sono state influenzate dallo sciopero della Writers Guild of America (iniziato il 2 maggio e durato fino al 27 settembre) né dallo sciopero del SAG-AFTRA (che è iniziato il 14 luglio) perché le sceneggiature erano state completate prima dell'inizio delle riprese mentre gli attori della serie hanno un contratto con la gilda britannica Equity, e non con la SAG-AFTRA.

In attesa di ulteriori informazioni, date un'occhiata alle ultime foto dal set di House of the Dragon 2.