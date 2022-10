House of the Dragon 2, Emma D'Arcy: 'Rhaenyra si scatenerà'

Con il decimo episodio di House of the Dragon si è conclusa la prima stagione della serie HBO, che ha lasciato i fan in attesa con una guerra ormai alle porte.

Nel corso della puntata vediamo Rhaenyra che cerca in tutti i modi di mantenere la pace, a differenza invece di tutti gli altri suoi alleati di Roccia del drago e in particolare di Daemon, già pronti a schierarsi contro i Verdi.

Tuttavia, Rhaenyra manda suo figlio, Lucerys Velaryon, a Capo Tempesta , sperando di trovare il favore della Casa Baratheon. Ma una volta lì, Luke scopre che suo cugino, Aemond Targaryen, ha già stretto un alleanza con i Baratheon. Il principe Targaryen insegue Luke a dorso del suo drago, tentando di spaventare il ragazzo, ma finisce per perdere il controllo di Vhagar, che divora così Luke.

L'evento, appreso da Rhaenyra nell'ultima scena della stagione, cambia tutto e a confermarlo è proprio Emma D'Arcy, in un'intervista con Entertainment Weekly: "Nel momento in cui riceve la notizia della morte di Luke, quel tentativo di mediazione si sgretola. Non credo che ci siano più gli estremi per reprimere la sua natura... agirà d'istinto. Non vedo l'ora di scoprire cosa accadrà".

E voi avete apprezzato questa prima stagione? Fatecelo sapere nei commenti! Per salutarvi, vi lasciamo con la data dell'inizio delle riprese di House of the Dragon 2.