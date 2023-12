House of the Dragon 2, quanti episodi avrà la nuova stagione?

La seconda stagione di House of the Dragon sarà uno dei momenti clou della prossima stagione televisiva, proprio come la precedente stagione ha saputo riaccendere i riflettori sul quell'universo di Game of Thrones del quale molti fan avevano finito per disamorarsi: ma per quanti episodi ci farà compagnia stavolta lo show HBO?

L'hype è ovviamente esploso dopo la diffusione del primo teaser della seconda stagione di House of the Dragon, grazie al quale siamo tornasti a respirare l'aria (a dir la verità piuttosto pesante) di Approdo del Re e dintorni, la cui atmosfera sarà quanto mai tesa... Vista anche la necessità di concentrare il tutto in un minor numero di episodi.

Proprio così, HBO ha deciso di volare più basso per questa seconda stagione, passando dai 10 episodi della prima ad una più modesta durata di 8 episodi: si tratta, in realtà, di una scelta che guarda già al probabilissimo rinnovo della serie tratta dai libri di George R.R. Martin per una terza stagione, con la produzione che, trovandosi due episodi in meno da girare, avrà ovviamente più tempo per programmare il prossimo futuro (riuscendo, si spera, anche a rendere quanto più serrato possibile il ritmo degli eventi che caratterizzeranno questa seconda stagione). Cosa ne dite? Pensate che 8 episodi siano sufficienti? Diteci la vostra nei commenti!