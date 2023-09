House of the Dragon 2, nei nuovi episodi torneranno degli inattesi villain di GoT?

Nel corso della prima stagione di House of the Dragon i collegamenti a Game of Thrones avevano come campo d'esistenza perlopiù quello degli easter egg o degli elementi appartenenti alla lore del mondo di George R.R. Martin: la seconda stagione della serie HBO, però, potrebbe ammiccare allo show padre in maniera ben più decisa.

Dopo la grande battaglia anticipataci da alcune foto trapelate dal set di House of the Dragon, infatti, delle nuove immagini lasciano pensare a un grande quanto inatteso ritorno in occasione dei prossimi episodi della serie: stiamo parlando dei non-morti e, di conseguenza, presumibilmente anche dei tanto temuti Estranei.

In una foto circolata in queste ore sul web si vede infatti un foglio che riporta quelle che hanno tutta l'aria di essere foto di alcune comparse, con tanto di dicitura "non-morti": un indizio più che lampante su ciò che potremmo vedere durante la seconda stagione, ma che al tempo stesso lascia ovviamente interdetti i fan, ben consapevoli che secondo la storia raccontata da Martin ai tempi della Danza dei Draghi gli Estranei erano ancora dormienti e ritenuti ormai poco più che una leggenda.

Che House of the Dragon abbia deciso di sparigliare le carte in tavola per ricollegarsi ad uno degli elementi di maggior successo della serie madre? Staremo a vedere! Per chi avesse bisogno di un recap, intanto, eccovi l'albero genealogico dei Targaryen da House of the Dragon a Game of Thrones.