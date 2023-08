House of the Dragon 2, le foto dal set svelano un grosso cambiamento rispetto ai libri?

Qualche giorno fa sono comparse sul web alcune nuove foto dal set della stagione 2 di House of the Dragon, che continua la propria lavorazione nonostante lo sciopero di attori e sceneggiatori. George R.R. Martin ha dichiarato che le riprese sono arrivate a metà mentre le foto hanno svelato un'ipotesi narrativa.

Il sito dei fan di Game of Thrones ha pubblicato foto e video che mostrano i preparativi del set per una sezione del Muro da utilizzare per le riprese ai Leavesden Studios. Il Muro fu costruito per proteggere l'umanità dagli Estranei, un luogo significativo per gli eventi raccontati in Game of Thrones. Potete vedere le immagini a questo link.

Tuttavia, nella narrazione di House of the Dragon non dovrebbe esserci alcun Muro e ciò significa che la trama potrebbe prendere una piega inaspettata.

Nel finale della prima stagione Rhaenyra Targaryen manda suo figlio Jacaerys Velaryon in missione vitale a Grande Inverno con l'obiettivo di assicurarsi la lealtà del giovane sovrano Lord Cregan Stark. Jace porta a termine con successo tale compito e stringe una forte amicizia con Cregan. Chissà se lo show si prenderà la libertà d'inserire il Muro proprio in questa dinamica. Scoprite quando uscirà House of the Dragon 2, attualmente in produzione.

La serie è girata principalmente in Europa e nel Regno Unito e per questo motivo le riprese sono proseguite nonostante lo sciopero degli attori.

Nel frattempo le nuove foto di House of the Dragon mostrano una micidiale arma, già conosciuta dai fan di Game of Thrones.