House of the Dragon 2, foto e video dal set anticipano una brutale battaglia di draghi

Nuovi video e foto dal set di House of the Dragon 2 anticipato che nei prossimi episodi della serie fantasy prequel di Game of Thrones i fan assisteranno ad una battaglia tanto epica quanto brutale.

Le riprese di House of the Dragon 2 continuano anche durante gli scioperi di Hollywood, e nelle nuove immagini disponibili nei tanti post che vi abbiamo allegato in calce all'articolo potete farvi un'idea di cosa vi aspetta nei nuovi episodi della serie: dopo che sul finire della prima stagione era stata raccontata la morte di Lucerys Velaryon, sembra che nella stagione 2 i neri e i verdi di casa Targaryen entreranno ufficialmente in guerra...e con entrambi gli schieramenti in possesso dei propri draghi, la stagione 2 promette combattimenti pieni di fuoco e sangue.

Le immagini e i video trapelati dal set di House of the Dragon 2 mostrano una nuova battaglia, tra cavalieri in sella, cadaveri sparsi in ogni dove, porzioni di campo in fiamme e piogge di frecce. Inoltre, come dimostra uno dei filmati i draghi non combatteranno solo tra loro, coi Targaryen che utilizzeranno queste armi di distruzione di massa viventi contro i cavalieri semplici armati solo di scudi e lance.

Insomma, l’intera Westeros verrà trascinata nella guerra civile dei Targaryen, e la posta in gioco della stagione 2 di House of the Dragon è destinata a salire. Per altre letture, scoprite perché House of the Dragon 2 avrà meno episodi della prima stagione.