House of the Dragon 2, George Martin ha visto i primi episodi: ecco cosa ne pensa

Dopo aver svelato che i lavori su House of the Dragon 3 e 4 sono già iniziati, il creatore della saga de Le cronache del ghiaccio e del fuoco e George Martin ha espresso il suo giudizio sui primi episodi dell'attesissima seconda stagione della serie tv prequel di Game of Thrones.

Scrivendo sul suo sito web Not a Blog, George R.R. Martin ha raccontato di aver visto i primi episodi di House of the Dragon 2, che ha definito "semplicemente fantastici". Ecco il racconto dello scrittore a proposito della sua esperienza ai Leavesden Studios di Londra, la casa di House of the Dragon:

“Tutto quello che ho da dire a riguardo è... oh mio Dio! Non sono estraneo ai set cinematografici, ho lavorato di tanto in tanto in televisione e nel cinema fin dal 1986, quando sono entrato a far parte dello staff del revival di TWILIGHT ZONE alla CBS. Ricordo ancora la fretta in cui li vidi costruire Stonehenge sul palcoscenico dietro il mio ufficio, per un episodio che avevo scritto. E ovviamente ho visitato le riprese di GAME OF THRONES a Belfast, in Scozia, in Marocco e a Malta. E certo, non sono affatto obiettivo quando parlo di qualcosa basato sul mio lavoro... ma devo dire che ho pensato che entrambi gli episodi fossero semplicemente fantastici. (E non sono nemmeno finiti al cento per cento, ancora). Molto oscuri, intendiamoci. Molto dark. Potrebbero farti piangere. (Non ho pianto io, ma uno dei miei amici lo ha fatto). Potenti, emotivi, strazianti. Proprio il genere di cose che mi piacciono. (Cosa posso dire? Sono stato svezzato da Shakespeare e amo le tragedie e le opere storiche).”

