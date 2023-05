House of the Dragon 2, George Martin svela le ripercussioni dello sciopero sulle riprese

Dopo la notizia che le riprese di House of the Dragon 2 continueranno nonostante lo sciopero degli sceneggiatori USA indetto dalla WGA, George R.R. Martin ci ha tenuto a precisare che tipo di conseguenze e ripercussioni avrà quest'ultimo sulla produzione dei nuovi episodi. La principale conseguenza sarà l'assenza degli showrunner nei vari set.

Ovviamente tutti i progetti ancora in fase di scrittura, sviluppo e produzione sono stati messi in pausa, ma anche molti show televisivi che erano già in fase di riprese si sono fermati. Senza scrittori, le sceneggiature non possono essere modificate o adattate, il che è vitale per quasi tutte le produzioni televisive. Alcuni show hanno scelto di andare avanti con le sceneggiature già in loro possesso, come la serie prequel di Game of Thrones della HBO, House of the Dragon, ma anche Gli Anelli del Potere 2 non si fermerà.

Le riprese della seconda stagione di House of the Dragon sono iniziate l'11 aprile scorso, solo un paio di settimane prima dell'inizio dell'attuale sciopero. La strada da percorrere per la conclusione della produzione degli otto episodi previsti è ancora molto lunga, ma per il momento sta andando avanti. Questo è consentito durante lo sciopero, dato che tutte le sceneggiature sono state consegnate prima dell'inizio della protesta, ma la serie dovrà affrontare una serie di difficoltà per andare avanti.

George R.R. Martin, il creatore del franchise di Game of Thrones e produttore esecutivo di House of the Dragon, questo fine settimana è intervenuto sul suo blog personale per affrontare la questione dello sciopero. Essendo uno scrittore, Martin sostiene con convinzione gli sforzi della WGA per ottenere salari e trattamenti equi, e ha spiegato che non saranno fornite ulteriori riscritture per la seconda stagione di House of the Dragon, in linea quindi con le direttive principali dello sciopero.

"Le riprese della seconda stagione di House of the Dragon sono iniziate l'11 aprile e continueranno a Londra e in Galles", ha scritto Martin. "Le sceneggiature degli otto episodi della stagione sono state tutte completate mesi fa, molto prima dell'inizio dello sciopero. Ogni episodio è stato sottoposto a quattro o cinque stesure e a numerose revisioni, per rispondere alle note della HBO, alle mie note, ai problemi di budget, ecc. Non ci saranno altre revisioni. Gli sceneggiatori hanno fatto il loro lavoro; il resto è nelle mani dei registi, del cast e della troupe... e naturalmente dei draghi".