House of the Dragon 2, la guerra ha inizio nel primo teaser trailer

Il primo trailer di House of the Dragon 2 è stato pubblicato da HBO sul canale Youtube ufficiale di Max. La prima clip promozionale porta il pubblico su un epico campo di battaglia sorvolato dai draghi e incendiato da fuochi mortali, anticipando anche il periodo d’uscita del nuovo capitolo dello spin off tratto dai romanzi di George R. R. Martin.

Dopo aver condiviso il primo trailer di Fallout, torniamo ad occuparci di una nuova anticipazione attesissima per tornare nel mondo fantastico descritto dallo scrittore statunitense e protagonista degli ultimi dieci anni del piccolo schermo.

House of the Dragon, primo spin off dell’acclamato Game of Thrones, tornerà infatti nell’estate del 2024: il trailer ci introduce alla Danza dei Draghi, il conflitto terribile che devasterà l’impero dei Targaryen, attraverso le immagini di battaglie furiose e di evocativi faccia a faccia che mettono a confronto i protagonisti delle vicende tra una cospirazione e un'alleanza.

In attesa di capire come lo show riuscirà a presentarsi dopo l’abbandono di uno degli showrunner, Miguel Sapochnik, non ci resta che lasciarvi alla trama del libro di House of the Dragon 2 e al video di presentazione, consigliandovi di rimanere su queste pagine per rimanere aggiornati su tutte le novità che riguarderanno l’epica serie tv HBO.

