House of the Dragon 2, HBO annuncia in che mese uscirà la nuova stagione

I fan di Game of Thrones non dovranno aspettare ancora a lungo prima di poter vedere tornare lo spin off House of the Dragon sugli schermi televisivi. HBO ha infatti annunciato il mese d’uscita della seconda stagione dedicata al prequel con la famiglia Targaryen protagonista assoluta della narrazione tratta dai romanzi di George R.R. Martin.

Dopo aver parlato delle riprese aggiuntive di House of the Dragon 2, torniamo ad occuparci dell’attesissimo secondo capitolo dello show televisivo per riportare le dichiarazioni di J.B. Perrette, a capo del dipartimento giochi e streaming di Warner Bros. Discovery, durante un evento presso Morgan Stanley.

Il dirigente ha infatti annunciato che la serie tv debutterà nel giugno 2024: pur senza che Perrette abbia specificato nel dettaglio la data, possiamo essere certi, dunque che in una delle 5 domeniche di giugno, House of the Dragon tornerà per il primo episodio della seconda stagione.

A proposito delle nuove puntate, anche lo showrunner ha voluto anticipare a Deadline cosa i fan potranno aspettarsi: “Sono entusiasta di riprendere là dove ci eravamo lasciati. Ora possiamo rientrare nei ritmi più tradizionali della narrazione e di Game of Thrones. Abbiamo sempre parlato di questo particolare racconto, così come ha fatto George, come di una tragedia shakespeariana o greca. Questa serie è molto incentrata su una casata che si sta distruggendo dal suo interno. Ora che tutti i pezzi sono stati messi sulla scacchiera, sono davvero entusiasta di raccontare il prossimo capitolo e di vedere cosa succederà ora che Viserys non c’è più e non tiene più sotto controllo le cose”.

In attesa di poter vedere qualcosa di più dei nuovi episodi, vi lasciamo alle indiscrezioni su quanti episodi avrà House of the Dragon 2.