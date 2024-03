House of the Dragon 2, HBO esagerata: pubblicati 3 trailer, svelata la data d'uscita

Come promesso HBO ha pubblicato il trailer di House of the Dragon 2, ma con una piccola sorpresa...anzi tre: come potete vedere, infatti, il network ha svelato ben tre diversi filmati promozionali per l'attesissima nuova stagione, per la quale è stata anche confermata la data d'uscita.

Possiamo infatti confermarvi che i nuovi episodi di House of the Dragon arriveranno dal 17 giugno su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea assoluta con la messa in onda americana: ancora tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, la serie HBO e Sky Exclusive è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne Il Trono di Spade e racconta la storia della Casa Targaryen.

Nella seconda stagione, come si vede dai filmati promozionali all'interno dell'articolo, Westeros è sull'orlo di una sanguinosa guerra civile, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. Ciascuna delle due fazioni ritiene legittima la propria aspirazione al Trono di Spade, così il nuovissimo doppio trailer della serie, quello dei Verdi e quello dei Neri, riflette queste due prospettive, in metà divise ma complementari della stessa storia.

L'appuntamento con House of the Dragon 2 è dunque fissato per giugno, come da precedenti indiscrezioni: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

Su True Detective - Stagioni 1-3 - Blu Ray (9 Blu Ray) è uno dei più venduti di oggi.