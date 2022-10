House of the Dragon 2, Henry Cavill sarà Aegon il Conquistatore? Risponde l'attore

Da qualche tempo ormai sui social si parla di un possibile coinvolgimento di Henry Cavill in House of the Dragon, con tanto di fotomontaggi che lo ritraggono nei panni di Aegon il Conquistatore ma dopo l'addio a The Witcher quante possibilità ci sono che l'ormai ex interprete di Geralt Di Rivia si trasferisca a Westeros?

A quanto pare, dalla risposta data proprio dalla stesso attore nel corso di una recente intervista, nessuna. Pur ammettendo infatti di essere un grande fan della saga fantasy creata da George RR Martin e di guardare con grande interesse tutte le serie tv da essa tratte, Henry Cavill ha ammesso di non aver alcuna chance di entrare a far parte del cast di House of the Dragon.

Durante un'intervista dal vivo sul palco con Josh Horowitz del podcast Happy Sad Confused, pur notando una leggera somiglianza fisica tra i Witcher e i Targaryen, l'attore pronto a vestire nuovamente i panni di Superman ha detto:

"Ad essere onesti, mentre guardavo House of the Dragon, pensavo tra me e me che molti di quei ragazzi sarebbero potuti essere perfetti come Witcher. Penso che sarebbe bello trovarsi a Westeros, davvero. Ma non credo che ci sia posto per me lì".

In attesa di House of the Dragon 2, siamo certi che le voci su possibili casting si susseguiranno numerose. Naturalmente vi invitiamo a restare connessi per nuovi a clamorosi annunci.