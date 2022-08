House of the Dragon 2, Miguel Sapochnik lascia la serie: Ryan Condal unico showrunner

Il co-showrunner di House of the Dragon Miguel Sapochnik non continuerà il suo operato nella seconda stagione dello show, lasciando il collega Ryan Condal come unico showrunner.

Non tornerà per l'annunciata seconda stagione di House of the Dragon Michael Sapochnik, che sveste i panni dello showrunner per la nuova serie HBO ambientata nel mondo di Game of Thrones, pur restando accreditato come produttore esecutivo per gli episodi futuri, e avendo firmato un first-look deal con il network per la realizzazione di nuovi progetti.

A riportarlo è The Wrap, che ci fa inoltre sapere del ritorno in veste di regista e produttore esecutivo di Alan Taylor, veterano del mondo di Game of Thrones (nonché regista di Thor: The Dark World e Terminator Genisys).

"Lavorare nell'universo di Game of Thrones negli ultimi anni è stato un onore e un privilegio, e lo è stato specialmente trascorrere gli ultimi due anni con le fantastiche persone del cast e della crew di House of the Dragon" ha dichiarato Sapochnik "Sono così orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto con la prima stagione, e sono pieno di gioia per la reazione entusiasta degli spettatori. È stato incredibilmente difficile decidere di andare oltre, ma so che questa è la scelta giusta per me, sul piano professionale e personale".

"Nel farlo, però, sono profondamente confortato dal fatto che Alan Taylor si unirà alla serie. È una persona che conosco e rispetto da tempo, e credo che questa serie così preziosa non potrebbe essere in mani migliori" ha poi continuato "Sono davvero lieto di rimanere comunque parte della famiglia di House of the Dragon e, ovviamente, auguro a Ryan Condal e al suo team tutto il meglio e un grande successo per la seconda stagione della serie e oltre".

