House of the Dragon 2, le nuove foto anticipano una grande battaglia

Le riprese di House of the Dragon 2 sono ancora in corso e quasi vicine alla loro conclusione, dopodiché sarà la volta del lungo processo di post produzione per definire meglio gli effetti visivi e il montaggio. Tuttavia, da alcuni nuovi scatti trapelati dal set, pare che la seconda stagione sarà caratterizzata dalla presenza di grandi battaglie.

Le nuove immagini sono state condivise da Redanian Intelligence sui social media e ritraggono una scena infuocata girata a Bourne Woods, nel Surrey. Secondo l'agenzia, il lavoro consisteva nel terminare le riprese della Battaglia di Rook's Rest per l'episodio 4 della prossima stagione.

Secondo l'articolo, quanto viene mostrato in queste foto rappresenta la fine delle riprese della seconda stagione di House of the Dragon. La serie ha ancora delle riprese da portare a termine nella sua tabella di marcia, ma si prevede che saranno completate tra circa un mese. House of the Dragon dovrebbe tornare nel 2024 con la seconda stagione su HBO.

In Fire & Blood di George R.R. Martin, la Battaglia di Rook's Rest è una battaglia importante in cui Ser Criston Cole, Lord Comandante della Guardia Reale di Re Aegon II Targaryen, fa marciare un esercito verso il castello di Rook's Rest. Lord Staunton, che detiene Rook's Rest, non è fedele ad Aegon ma a Rhaenyra e le chiede aiuto. Ne scaturisce una battaglia tra le varie forze in campo, compresi i dragonieri di entrambe le parti.

"Sono entusiasta di riprendere da dove avevamo lasciato", ha dichiarato lo showrunner Ryan Condal in una recente intervista. "Ora possiamo rientrare nei ritmi più tradizionali della narrazione e di Game of Thrones. Abbiamo sempre parlato di questo particolare racconto, come ha fatto anche George [R.R. Martin], come di una tragedia shakespeariana o greca. Questa serie è molto incentrata su una casa che si sta distruggendo al suo interno. Ora che tutti i pezzi sono stati messi sulla scacchiera, sono davvero entusiasta di raccontare il prossimo capitolo, di vedere cosa succede ora che Viserys non c'è più e non tiene più sotto controllo le cose".