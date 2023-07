House of the Dragon 2, nelle nuove foto torna una micidiale arma di Game of Thrones!

Sono state pubblicate delle nuove foto di House of the Dragon 2 capaci di rivelare il ritorno della terribile arma in grado di uccidere i draghi eche abbiamo già potuto vedere all’opera nella serie originale. Le immagini pubblicate su Twitter mostrano una parte del set della nuova stagione e, in particolare, la temibile arma.

Dopo avervi riportato la notizia che gli scioperi non fermeranno le riprese di House of the Dragon 2, siamo felici di poter condividere con voi alcune immagini dal nuovo set di House of the Dragon e del ritorno dell’arma Scorpion, la balista che in Game of Thrones ha causato la morte di uno dei draghi di Daenerys Targaryen. Le foto sono state pubblicate sul suo profilo Twitter dall’utente UnboxPHD che vi invitiamo a seguire per foto esclusive e rumor interessanti.

Da quello che sappiamo, la nuova stagione dello show sarà ancora più cruenta e oscura della prima con il finale di stagione che non consente alcun passo indietro alle fazioni in guerra tra di loro.

I Targaryen non dovranno soltanto combattere la propria guerra intestina, e, con l’inverno che sta arrivando e la profezia che incombe sui regni, tutte le parti in causa dovranno prepararsi alla tempesta mentre la guerra dei draghi porterà devastazione al netto dell’efficacia della terribile balista.

In attesa di poter finalmente vedere le nuove puntate della serie prequel di Game of Thrones, vi lasciamo agli ultimi aggiornamenti a proposito della data d’uscita di House of the Dragons 2.