House of the Dragon 2 perché le riprese possono continuare? Lo spiega George RR Martin

Nelle scorse settimane è stato confermato che le riprese di House of the Dragon 2 continueranno anche durante gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori dei sindacati WGA e SAG, e in queste ore il padre della saga George RR Martin ha commentato la situazione in cui versa la serie HBO.

Tramite una pubblicazione sul suo famoso blog personale, l'autore di Game of Thrones ha spiegato: "Forse avrete sentito che una delle poche serie tv che sta portando avanti le riprese è House of the Dragon 2: è tutto vero. Mi è stato detto che in questi giorni i lavori sulla seconda stagione sono giunti circa a metà dell'opera, e da quanto so tutte le sceneggiature erano già state completate mesi prima dell'inizio dello sciopero della WGA, da allora non è stato scritto alcun nuovo copione né alcuna nuova scena. Il motivo per cui le riprese possono continuare anche durante gli scioperi è che House of the Dragon è girato principalmente a Londra, un po' in Galles, in Spagna e in varie altre località, e soprattutto gli attori del nostro cast non sono membri del SAG di Hollywood ma del sindacato britannico, Equity. E sebbene Equity sostenga fortemente i loro cugini americani (so che hanno in programma una grande manifestazione per dimostrare tale sostegno), la legge britannica vieta loro di organizzare uno sciopero di solidarietà. Se dovessero provarci, non avrebbero alcuna protezione contro un licenziamento in tronco per violazione del contratto, o addirittura una citazione in giudizio."

Ricordiamo che, almeno per il momento, House of the Dragon 2 è ancora attesa per l'estate del 2024 e, sebbene la seconda stagione non abbia ancora una data d'uscita ufficiale, la serie non dovrebbe subire alcun ritardo a causa degli scioperi.

