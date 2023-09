House of the Dragon 2, il titolo della première anticipa la morte di uno dei protagonisti?

Il cliffhanger della prima stagione di House of the Dragon preannuncia vendetta. A confermarla sarebbe il titolo del primo episodio della seconda stagione. Chi altro morirà in HOTD?

Fonti comunicano che il titolo del primo episodio della seconda stagione di House of the Dragon sarà "A son for a son" (Un figlio per un figlio).

Per chi non abbia visto la prima stagione di House of the Dragon e non sappia come continuerà, segnaliamo che seguiranno possibili spoiler.

Il titolo non è chiaramente casuale, il riferimento è palese: si tratta delle parole di Daemon Targaryen, scritte nel libro in una lettera. 'Un figlio per un figlio' è una vera e propria dichiarazione di vendetta contro i Verdi, in particolare contro Aemond Targaryen, che con Vhagar ha ucciso (in uno scontro brutale che ha spezzato il cuore a tutti) uno dei figli di Rhaenyra: Lucerys Velaryon e il suo drago Arrax.

Il titolo è riferito alla reazione dei Targaryen. La risposta a tale oltraggio, o meglio 'le risposte', sono Blood e Cheese (Sangue e Formaggio): due personaggi ingaggiati da Daemon per uccidere uno dei figli di Haelena Targaryen, azione che avrà serie ripercussioni sulla sua famiglia e su di lei: Jaehaerys Targaryen.

Tra l'altro i due attori che dovranno interpretare Sangue e Formaggio sono stati già ingaggiati: si tratta di Sam C. Wilson e Mark Stobbart. La loro presenza sembra dunque essere inevitabile e imminente.