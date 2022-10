House of the Dragon 2, prime informazioni sulla nuova stagione: più umorismo e guerre

Il gran finale della prima stagione di House of the Dragon è stato vittima di leak, come già accadde con Il trono di spade, ma HBO è determinata a guardare avanti verso il futuro di una saga verso il quale il network ha grandissime aspettative.

Nel corso di una recente intervista promozionale per pubblicizzare il finale di stagione, lo showrunner Ryan Condal ha anticipato cosa i fan potranno aspettarsi dalla stagione 2 di House of the Dragon, promettendo molte più guerre e anche qualche dose in più di umorismo:

"Sarà un vero spettacolo", ha spiegato. "Ma prima di arrivarci, prima di scatenare la guerra, è necessario capire la complessità di questi personaggi. La seconda serie avrà i ritmi che i fan hanno vissuto durante la fase centrale di Game of Thrones, ma gli spettatori sentiranno maggiormente le tragedie che avverranno perché avranno conosciuto i personaggi nella prima stagione”. Condal ha anche promesso che ci saranno momenti più spensierati nella prossima stagione, con gli sceneggiatori cercheranno di introdurre "una naturale leggerezza all'interno dei momenti del dramma", anche se ha notato che a differenza di Game of Thrones il prequel House of the Dragon non avrà un attore bravo nella commedia come Peter Dinklage: "Ma dalla nostra abbiamo Matt Smith", ha concluso lo showrunner.

House of the Dragon è stato rinnovato per una stagione 2 dopo poche ore dalla messa in onda del primo episodio della stagione inaugurale. Qualche settimana dopo, tuttavia, il regista, co-creatore e co-showrunner della prima stagione Miguel Sapochnik ha lasciato House of the Dragon, con la seconda stagione che sarà sviluppata solo da Condal.

