House of the Dragon 2, quante puntate avrà la prossima stagione?

Ormai abbiamo l'ufficialità: House of the Dragon 2 uscirà questo giugno in contemporanea su HBO Max e su Sky e NOW in Italia, ma quante puntate avrà la seconda stagione della serie prequel di Game of Thrones sui Targaryen?

Manca solo la data specifica per la seconda stagione di House of the Dragon, dopo il grande successo della prima che ci aveva riportato alle atmosfere di Game of Thrones. Sappiamo che arriverà a giugno 2024 ma non precisamente quando, anche se ormai è solo questione di poco per avere la certezza.

Altro elemento ormai appurato è il numero delle puntate, perché saranno 8 gli episodi di House of the Dragon 2, quindi due in meno rispetto alla prima stagione della serie.

Elemento che non ha fatto troppo piacere ai fan, dato che gli eventi da narrare sono tantissimi e avere due puntate in meno rispetto alla stagione precedente rischia di condensare troppo gli avvenimenti perdendosi qualcosa per la strada, o addirittura tagliando troppo rispetto alla storia narrata nel libro omonimo di George Martin.

Si parla comunque di riprese aggiuntive che avrebbero allungato una battaglia di House of The Dragon 2, che si preannuncia molto più action della prima stagione. Bisognerà capire se queste due puntate in meno saranno un valore aggiunto oppure no.

E secondo voi riusciranno a gestire tutto in otto episodi? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a 5 nuovi attori nel cast di House of the Dragon 2.