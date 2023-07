House of the Dragon 2, quando esce la prossima stagione?

Il finale della prima stagione di House of the Dragon ci ha lasciati con un hype piuttosto difficile da smaltire, in barba a tutto ciò che si era detto sul disamoramento dei fan nei confronti del mondo di Game of Thrones dopo il finale della serie: quanto dovremo aspettare, dunque, per tornare a vagare per Westeros?

La situazione avrebbe potuto ingarbugliarsi non poco in virtù degli scioperi che in questi giorni stanno flagellando Hollywood su ogni fronte, grande o piccolo schermo che sia: fortunatamente per i fan della serie in onda in Italia su Sky e NOW, però, la cosa non dovrebbe influire sulla lavorazione di House of the Dragon, che stando a quanto dichiarato da George R.R. Martin potrà proseguire senza interruzioni di sorta.

Ciò significa che, salvo ulteriori impedimenti indipendenti da scioperi e quant'altro, la seconda stagione di House of the Dragon dovrebbe arrivare nel corso della finestra inizialmente individuata da HBO, vale a dire durante l'estate del 2024. Ancora un anno ci toccherà pazientare, dunque, prima di scoprire in che modo evolveranno le drammatiche vicende che vedono Alicent e figli opporsi a Rhaenyra e Daemon. E voi, riuscirete a stare con le mani in mano per tutto questo tempo? Speriamo, intanto, che nel frattempo a Peter Dinklage venga voglia di recuperare House of the Dragon.