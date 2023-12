House of the Dragon 2: quando esce, la trama, il cast? Tutto quello che dovete sapere

Dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale di House of the Dragon 2, facciamo il punto della situazione sull'attesissima seconda stagione dell'acclamata serie tv prequel di Game of Thrones prodotta e distribuita da HBO.

Tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne “Il Trono di Spade” e incentrata sulla storia della dinastia di Casa Targaryen, la serie HBO e Sky Exclusive tornerà con la nuova stagione nell’estate 2024 su Sky e in streaming solo su NOW, con una data più specifica che sarà comunicata prossimamente.

La seconda stagione di House of the Dragon sarà composta da un totale di otto nuovi episodi, che vedono nel cast il ritorno dei protagonisti del primo ciclo di episodi, ovvero Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. A fianco a loro, nei nuovi episodi tornano anche gli attori Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham, mentre le new-entry del cast di House of the Dragon 2 saranno:

Clinton Liberty nel ruolo di Addam di Hull

Jamie Kenna che interpreterà Ser Alfred Broome

Kieran Bew nei panni di Hugh

Tom Bennett in quelli di Ulf

Tom Taylor sarà Lord Cregan Stark

Vincent Regan interpreterà Ser Rickard Thorne

Abubakar Salim come Alyn di Hull

Gayle Rankin come Alys Rivers

Freddie Fox come Ser Gwayne Hightower

Simon Russell Beale nei panni di Ser Simon Strong

House of the Dragon 2 è creata da Ryan Condal, che è anche showrunner e produttore esecutivo, e co-creata da George R.R. Martin, anche lui produttore esecutivo. Per altri contenuti, scoprite quale storia racconterà House of the Dragon 2 in base ai libri della saga letteraria.