House of the Dragon 2, arrivano quattro new entry: ecco di chi si tratta

Dopo la rivelazione del numero di episodi per House of the Dragon 2, quattro nuovi attori si aggiungono alla rinomato prequel de Il Trono di Spade: stiamo parlando di Simon Russell Beale, Freddie Fox, Gayle Rankin e Abubakar Salim.

Beale (Into the Woods, Thor: Love and Thunder) interpreterà Ser Simon Strong, castellano di Harrenhall e prozio di Lord Larys; Fox (Pride, The Crown) sarà Ser Gwayne Hightower, figlio di Otto, fratello della regina Alicent e zio di re Aegon, regina Helaena e principe Aemond; Rankin (Buzzer, Health to the King) reciterà nei panni di Alys Rivers, guaritrie di Harrenhal; infine, vedremo Salim (Assassin's Creed Origins, Jamestown) nel ruolo di Hull, un marinaio della flotta Velaryon.

Ideata da Ryan Condal e George R. R. Martin, la prima stagione, costituita da 10 episodi e andata in onda dal 29 agosto al 31 ottobre 2022, ha ricevuto un'ottima accoglienza da parte della critica, con un punteggio dell'85% su Rotten Tomatoes e un voto medio di 9 su 10. La première è stata vista da ben 9,99 milioni di spettatori negli Stati Uniti (l'audiene più vasta per il debutto di una serie TV), al punto che HBO Max andò in crash per il gran numero di utenti. La storia, invece, narra le complesse dinamiche famigliari tra Viserys, Rhaenyra, Aegon II e gli altri membri della Casa Targaryen.

La data di uscita della seconda stagione sul fantasy medievale non ha ancora una data di pubblicazione ufficiale, ma la probabile finestra di uscita coincide con l'estate 2024. A proposito, sapevi che House of the Dragon 2 introdurrà nuovi draghi?