House of the Dragon 2, le riprese aggiuntive hanno allungato una grossa battaglia?

L'esordio della seconda stagione di House of the Dragon è atteso per quest'estate, ragion per cui è lecito supporre che i lavori sui nuovi episodi siano in fase piuttosto avanzata: per aggiustare qualche dettaglio, però, non è mai troppo tardi, e infatti l'attività sul set in questi giorni è quanto mai frenetica e interessante.

Già, perché mentre Matt Smith sembra confermare l'arrivo di House of the Dragon 2 il prossimo agosto i nostri amici Targaryen sono tornati sul luogo del delitto per effettuare delle riprese aggiuntive che, stando a quanto riportato da Redanian Intelligence, avrebbero a che fare con uno dei momenti più attesi di questi nuovi episodi.

Secondo il noto sito sul mondo di Game of Thrones, infatti, i reshoot riguarderebbero soprattutto la battaglia di Riposo del Corvo, vale a dire uno degli episodi decisivi (e, neanche a dirlo, più violenti) della Danza dei Draghi che prenderà definitivamente il via proprio nel corso di questa prossima stagione, proiettandoci nel pieno della lotta fratricida su cui è incentrato lo show.

Alla luce di ciò, dunque, è lecito aspettarsi una battaglia degna di quelle a cui Game of Thrones ci aveva abituato (da Blackwater alla Battaglia dei Bastardi, l'imbarazzo della scelta c'è tutto): saranno aspettative ben riposte? Per scoprirlo non resta che attendere qualche mese!