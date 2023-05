House of the Dragon 2: le riprese continueranno come previsto nonostante lo sciopero WGA

Tra i tantissimi show che subiranno dei ritardi a causa dello sciopero degli sceneggiatori di Hollywood proclamato dalla WGA, tra cui lo stop a Cobra Kai 6 e Yellowjackets 3, non rientra la prossima stagione di House of the Dragon. Le riprese della seconda stagione della serie tratta da George R.R. Martin continueranno come da programma.

Una fonte vicina alla produzione ha riferito a Variety che i copioni della serie sono già stati ultimati tempo fa e che le riprese della seconda stagione non risentiranno dello sciopero. L'Alliance of Motion Picture and Television Producers ha concluso le trattative contrattuali con la Writers Guild of America lunedì sera, poche ore prima della scadenza del contratto. La WGA, per tutta risposta, ha indetto l'inizio di uno sciopero proclamato nella giornata di ieri e divenuto effettivo immediatamente.

Le riprese di House of the Dragon 2 sono iniziate all'inizio di aprile e proseguiranno quindi come previsto senza interruzioni.

Secondo le regole dello sciopero, infatti, i membri della WGA che lavorano a livello internazionale devono sospendere il loro lavoro su qualsiasi progetto che rientri nella giurisdizione del sindacato se è in corso un lavoro di scrittura. Di conseguenza, anche alcuni progetti statunitensi girati nel Regno Unito potrebbero essere colpiti dallo sciopero: si tratta solo di capire quanto questa interruzione avrà un impatto complessivo sulla produzione.

Fortunatamente per la HBO, il fatto che le sceneggiature siano state già completate permetteranno alla produzione di andare avanti senza problemi, anche se non è chiaro come l'emittente gestirà le eventuali riscritture che quasi sempre si rivelano necessarie per uno show.

"House of the Dragon è tornato", aveva dichiarato Condal annunciando l'inizio delle riprese della Stagione 2. "Siamo entusiasti di girare di nuovo con i membri della nostra famiglia e con le new entry da entrambi i lati della macchina da presa. Tutti i vostri personaggi preferiti cospireranno presto ai tavoli del consiglio, marceranno con i loro eserciti e cavalcheranno i loro draghi in battaglia. Non vediamo l'ora di condividere ciò che abbiamo in serbo".

House of the Dragon 2 dovrebbe debuttare su HBO nel 2024.