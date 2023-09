House of the Dragon 2, riprese finite! Riuscirà ad uscire nel 2024?

Dopo uno sciopero durato 148 giorni in totale e che continuava dal maggio scorso, gli sceneggiatori sono tornati ufficialmente al lavoro e questo si è tradotto nella ripresa di alcune produzioni parecchio attese dai fan di tutto il mondo. Tra queste anche le riprese di House of the Dragon 2 che si sono ufficialmente concluse nelle scorse ore.

Quello della serie HBO è un caso un po' particolare, dato che le riprese di House of the Dragon non si sono mai ufficialmente interrotte a causa degli scioperi della WGA; essendo composta da un cast principalmente britannico, parecchi attori, se non tutti, avevano un contratto stipulato con il sindacato Equity e non con la WGA.

Per quanto riguarda invece gli sceneggiatori, gli script della seconda stagione di House of the Dragon erano già stati completati da tempo e le riprese si stavano svolgendo senza particolari interventi di riscritture o correzioni.

Detto questo, HBO potrebbe quindi essere in grado di mantenere la data d'uscita di House of the Dragon 2 per il 2024, probabilmente verso la seconda metà dell'anno, dato che ora che le riprese si sono concluse servirà il tempo per cominciare e completare la fase di post-produzione, che comprende anche il montaggio e l'aggiunta degli effetti visivi. HBO punta sicuramente a rinnovare House of the Dragon per una Stagione 3.

La prima stagione di House of the Dragon si è discostata parecchio dal debutto di Game of Thrones. Mentre quella stagione si è svolta nell'arco di alcune settimane, stabilendo che Ned Stark fosse il Primo Cavaliere di Re Robert Baratheon, prima del tradimento finale da parte dei Lannister, la prima stagione di House of the Dragon si è svolta in maniera più articolata comprendo un arco di circa 20 anni. Secondo lo showrunner Ryan Condal, la seconda stagione inizierà a rallentare e si concentrerà maggiormente sulle macchinazioni politiche che hanno reso Game of Thrones così avvincente.

"Sono entusiasta di riprendere da dove ci eravamo lasciati. Ora possiamo rientrare nei ritmi più tradizionali della narrazione e di Game of Thrones. Abbiamo sempre parlato di questo particolare racconto, anche George [R.R. Martin] lo ha fatto, come di una tragedia shakespeariana o greca. Questa serie è molto incentrata su una casa che si sta distruggendo al suo interno. Ora che tutti i pezzi sono stati posizionati sulla scacchiera, sono davvero entusiasta di raccontare il prossimo capitolo, di vedere cosa succederà ora che Viserys non c'è più e non tiene più sotto controllo le cose".