House of the Dragon 2, annunciata la possibile tempistica

Era il 21 agosto 2022 quando uscì House of the Dragon, prequel della celebre saga de Il Trono di Spade; eppure, a distanza di qualche mese sappiamo già quando potrebbe uscire indicativamente la seconda stagione della storia di Rhaenyra, Daemon, Aemond e tutti gli altri personaggi conosciuti nei primi sette episodi.

Casey Bloys (CEO di HBO e HBO Max) ritiene che House of the Dragon 2 potrebbe vedere la luce nel 2024, e in particolare nel periodo estivo, per poi definire come "un'ipotesi plausibile" la presentazione in anteprima in data 31 maggio 2024. La produttrice Sarah Hess aggiunge le seguenti parole: "Attualmente stiamo scrivendo il finale della seconda stagione, credo proprio che nessuno dei fan rimarrà deluso". E le indiscrezioni non terminano qui: Henry Cavill sarà Aegon il Conquistatore in House of the Dragon 2?

Gli episodi rilasciati finora hanno narrato la storia di Viserys I, quinto re dei Sette Regni e padre della principessa Rhaenyra. Tuttavia, la sua nomina viene messa in discussione dal fratellastro Daemon, finché la dinastia Targaryen, attanagliata da lutti, scandali e incursioni esterne, non dovrà fare tutto il possibile per sopravvivere e mantenere alto il nome della casata. La serie ha riscosso un notevole successo, con quasi 10 milioni di spettatori alla première negli Stati Uniti. A interpretare i personaggi principali sono Paddy Considine (Viserys I), Emma D'Arcy (Rhaenyra), Matt Smit (Daemon), Olivia Cooke (Alicent Hightower) e altri attori dal calibro acquistare.

