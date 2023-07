House of The Dragon 2, lo sciopero SAG-AFRA non fermerà le riprese

Lo sciopero SAG-AFRA rischia di far collassare Hollywood e dopo che il cast di Oppenheimer ha lasciato la premiere londinese si teme il peggio per l'industria cinematografica e televisiva. Intanto, però, arriva una buona notizia direttamente dal set di House of the Dragon 2.

Il report di Variety annuncia che, malgrado lo sciopero degli attori, House of the Dragon proseguirà con le riprese della seconda stagione che si stanno attualmente svolgendo nel Regno Unito. Gli attori della serie prequel di Game of Thrones sono tutelati da un altro sindacato, Equity, dunque la loro partecipazione alle riprese non sarà messa a rischio.

House of the Dragon, a differenza di molte altre serie TV che posticiperanno l'uscita sul piccolo schermo a causa degli scioperi del settore, non ha subito gli effetti né dello sciopero WGA (ancora in corso) né dell'attuale SAG-AFTRA. Una produzione alquanto fortunata per la gioia dei fan che potrebbero non attendere troppo per scoprire come proseguirà la Danza dei Draghi con protagonista lo scontro tra la Black Queen e il fratello Aegon II.

House of the Dragon 2 dovrebbe, dunque, rispettare i tempi di uscita previsti. Nella seconda parte della serie tratta dai romanzi di George R. R. Martin tornerà Emma D'Arcy nei panni di Rhaenyra Targaryen, Matt Smith nei panni di Daemon Targaryen, Olivia Cooke come Alicent Hightower, Eve Best come Rhaenys Velaryon, Steve Toussaint nei panni di Corlys Velaryon, Fabien Frankel come Criston Cole e Rhys Ifans come Otto Hightower.