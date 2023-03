House of the Dragon 2, lo showrunner anticipa: 'Ci saranno nuovi draghi'

House of the Dragon è stata la serie dei record del 2022 riportando HBO agli antichi fasti raggiunti da Game of Thrones e battendo perfino la concorrenza di Amazon che invece aveva puntato tutto sulla prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che è stata un successo ma non ha convinto la critica. Cosa aspettarsi da HotD 2?

Se c'era una cosa per cui George R.R. Martin non era rimasto così impressionato in Game of Thrones erano i draghi, che lo scrittore aveva giudicato dicendo: "Sono tutti uguali". Tuttavia, era rimasto molto impressionato da quelli presenti nella prima stagione di House of the Dragon, ammettendo: "Sembrano vivi, è stata una grande soddisfazione per me".

Così, nel corso di una recente intervista, lo showrunner Ryan Condal ha potuto anticipare qualche dettaglio sulla Stagione 2 di House of the Dragon, come il fatto che verranno inseriti più draghi. Lo showrunner ha rivelato che nei nuovi episodi vedremo più draghi e che le riprese della seconda stagione inizieranno a breve.

Questo è tutto ciò che Condal ha potuto rivelare. Ma sappiamo già che il prequel di Game of Thrones non tornerà prima della fine del 2024, grazie a una serie di commenti che affermavano "non vogliamo affrettare le cose", condivisi di recente dal Chief Content Officer della HBO Casey Bloys. "La mia filosofia è che una buona sceneggiatura è la priorità numero uno", aveva dichiarato a Variety. "Non voglio fare le cose in base al desiderio di averne una all'anno o due all'anno. Voglio farlo sulla base delle sceneggiature che ci entusiasmano".

Qualche settimana fa era stata indicata una possibile finestra d'uscita per House of the Dragon 2, che indicava un debutto dei nuovi episodi per maggio 2024. Sembra una data plausibile visto che le riprese inizieranno a breve e si avrà tutto il tempo per dedicarsi alla post-produzione degli episodi. Staremo a vedere se la tabella di marcia verrà rispettata o subirà variazioni.