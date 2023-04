House of the Dragon 2, lo showrunner: 'La storia riprenderà da dove l'avevamo lasciata'

Le riprese di House of the Dragon 2 sono ufficialmente partite e gli spettatori non vedono l'ora di continuare a seguire le vicende legate a questi affascinanti personaggi nati dalla penna di George R.R. Martin. Nel corso di un evento organizzato da Deadline e dedicato al mondo televisivo, lo showrunner della serie ha fornito alcune anticipazioni.

Lo showrunner Ryan Condal si è detto entusiasta del prossimo capitolo della serie e ha dato al pubblico un assaggio di ciò che accadrà in futuro. Riguardo la seconda stagione di House of the Dragon, Condal ha discusso del lavoro che sta svolgendo sui nuovi episodi, affermando che la seconda stagione riprenderà da dove si era interrotta la prima con quel finale ricco di azione che ha entusiasmato i fan.

"Sono entusiasta di riprendere da dove l'avevamo lasciata", ha dichiarato Condal. "Ora possiamo rientrare nei ritmi più tradizionali della narrazione e di Game of Thrones. Abbiamo sempre parlato di questo particolare racconto, come ha fatto anche George [R.R. Martin], come di una tragedia shakespeariana o greca. Questa serie è molto incentrata su una casata che si sta distruggendo al suo interno. Ora che tutti i pezzi sono stati posizionati sulla scacchiera, sono davvero entusiasta di raccontare il prossimo capitolo, di vedere cosa succederà ora che Viserys non c'è più e non tiene più sotto controllo la situazione".

Ricordiamo che nella conclusione della prima stagione abbiamo visto Westeros entrare in una guerra civile. Rhaenyra Targaryen è il legittimo sovrano dei Sette Regni, essendo stata nominata dal suo defunto padre, re Viserys. Tuttavia, la regina Alicent ha incoronato suo figlio Aemond come nuovo re. Uno dei figli di Alicent ha ucciso uno dei figli di Rhaenyra, mettendo sostanzialmente le due parti su una strada di guerra reciproca da cui non potranno più tornare indietro.

HBO sta già pianificando House of the Dragon 3 e 4 nel frattempo.

La seconda stagione di House of the Dragon, seguendo il materiale di partenza di Martin, si addentrerà ancor di più nella guerra in corso all'interno della casa Targaryen. Il debutto dei nuovi episodi su HBO dovrebbe avvenire entro il 2024, come già annunciato.