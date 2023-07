House of the Dragon 2, anche una star di Raised by wolves nel cast dei nuovi episodi?

Mentre si aspetta l'uscita House of The Dragon 2, arrivano importanti notizie sul cast: oltre agli attori principali di cui ci si aspetta un ritorno (Emma d'Arcy, Matt Smith e Olivia Cooke) ci sarà anche una nuova entry, proveniente dal mondo di Raised by Wolves.

Si tratta dell'attrice Amanda Collin (Raised by Wolves, A Terrible Woman, The Exception, Resin). Secondo Redanian Intelligence l'attrice interpreterà Jeyne Arryn, anche conosciuta come Vergine della Valle. A quanto pare però l'attrice non sarà l'unico membro del cast di Raised by Wolves ad aggiungersi alla serie. Insieme a lei pare che ci sia anche Abubakar Salim (Raised by Wolves, Jamestown, Informer), attore inglese che invece interpreterà Alyn of Hull.

Nel frattempo, nonostante i rallentamenti dovuti agli scioperi della WGA e SAG-AFTRA, le riprese di House of The Dragon 2 potranno continuare. La serie è infatti uno dei pochissimi show che sta proseguendo con il piano di lavoro. Il motivo per tutto ciò è che gli attori del cast non fanno parte del SAG di Hollywood: in quanto inglesi fanno parte di Equity.

Cosa ne pensate della nuova entry, anzi, delle due nuove entry nel cast di House of The Dragon 2? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione!