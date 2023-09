House of the Dragon 2, svelato il titolo del primo episodio della nuova stagione?

House of the Dragon è stata sicuramente una delle serie televisive più discusse e chiacchierate della scorsa primavera. Con sorpresa di molti infatti, lo show HBO si è rivelato addirittura migliore di quella che fu l'ultima interazione dell'originale Game of Thrones.

Questo ed altri sono ovviamente i motivi che hanno portato verso la decisione di realizzare anche una seconda stagione di House of the Dragon. Ad oggi però, non c'è ancora una certezza per quanto rigurda la data di uscita.

Tuttavia al momento sappiamo il titolo del primo episodio che darà il via alle nuove puntate, ma potrebbe essere un vero spoiler per chi non fosse attualmente al passo con lo show.

Come sappiamo, la prima stagione si è conclusa con la morte del figlio della regina, Lucerys Velaryon, ma a quanto sembra Rhaenyra non ci metterà molto a vendicarsi nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Redanianintelligence.com, il titolo della premiere sarà "A Son for a Son".

Quest'ultimo deriva dalla lettera di Daemon Targaryen a Rhaenyra in risposta all'omicidio del figlio e sta ad indicare che vedremo Daemon assoldare la famigerata coppia conosciuta con il nome di Blood e Cheese, usati per entrare nella fortezza rossa ai danni di uno dei figli di Aegon.

Voi cosa ne pensate?