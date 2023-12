House of the Dragon 2, il primo trailer arriva domani! L'annuncio di HBO

Con House of the Dragon ci eravamo lasciati con un cliffhanger importante che non ha fatto altro che alzare la nostra voglia di sapere qualcosa in più sulla seconda stagione della serie prequel di Game of Thrones: un'attesa destinata finalmente a giungere a termine tra qualche ora.

Dopo aver mostrato il primo trailer della seconda stagione di House of the Dragon alla stampa, infatti, HBO sembra finalmente pronta ad accontentare i tanti fan che non vedono l'ora di scoprire cosa riserverà il futuro a Rhaenrya, Alicent e tutti gli altri personaggi destinati a giocare un ruolo fondamentale nella tanto attesa Danza dei Draghi che metterà a ferro e fuoco Westeros.

L'annuncio è arrivato pochi minuti fa su Instagram e ci dà appuntamento a domani, quando, secondo quanto leggiamo sul post nel quale si vede nient'altro che uno scorcio della primogenita di re Viserys Targaryen, verrà mostrato "un primo sguardo" alla seconda stagione di House of the Dragon. Pur non nominando esplicitamente il trailer, insomma, il messaggio è chiaro: la speranza, ovviamente, è che quanto ci verrà mostrato sia appagante come speriamo.

Il post conferma inoltre la finestra di lancio dei nuovi episodi della serie HBO, destinati a fare il loro esordio durante l'estate del 2024: al momento, però, è evidentemente ancora presto per sperare in una data precisa. E voi, che aspettative avete? Fatecelo sapere nei commenti!